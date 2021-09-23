В Хабаровском крае обнаружили обломки самолета Ан-26

Известно, что на борту были шесть человек.

В Хабаровском крае нашли обломки упавшего самолета Ан-26. Об этом в четверг, 23 сентября, пишут РИА Новости .

Обломки обнаружили в районе горнолыжной базы «Спартак».

«Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы „Спартак“. Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку», — сообщил собеседник агентства.

Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах сообщили, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.