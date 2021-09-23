Новомичуринцы пожаловались на «неуправляемых» детей в городском парке

Дети оборвали плакаты в местном парке, подожгли их и раскидали по территории. На замечания взрослых они не реагировали.

Новомичуринцы пожаловались на «неуправляемых» детей в городском парке. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Информация появилась в четверг, 23 сентября. Жители Новомичуринска пожаловались на детей, которые оборвали в местном парке плакаты, поджигали и разбрасывали их по территории. На замечания взрослых они либо не не реагировали, либо отвечали матом.

" Парк для детей, который нужно беречь от детей, так и живем", — отметил автор.