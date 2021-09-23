Любимову предложили съездить к «рязанской пизанской башне»

Заместитель председателя местного отделения общества охраны памятников Игорь Кочетков подчеркнул, что башня и дорога к ней находится в плачевном состоянии.

В рязанской библиотеке имени Горького в четверг, 23 сентября, прошла научно-практическая конференция в рамках IV Форума древних городов.

В своем выступлении на этой конференции заместитель председателя местного отделения общества охраны памятников Игорь Кочетков рассказал, как волонтеры пытаются спасти заброшенные старинные здания в городе и области. Он вспомнил про покосившуюся 20-метровую деревянную колокольню в селе Бельское Спасского района. Туристы-экстремалы со всей России, приезжающие в мещерские леса, называют ее «рязанской пизанской башней».

«Советую нашему губернатору Николаю Любимову съездить туда и оценить качество ведущей в село дороги. А также поинтересоваться, почему памятник деревянной архитектуры никому не принадлежит», — предложил Кочетков.

Колокольня в Бельском возведена примерно в 1905 году. После Октябрьской революции с нее снесли купол и крест, а во второй половине XX века она накренилась и едва не упала. Местные жители укрепили первый ярус, но пока сооружением не интересуются ни светские, ни церковные власти.