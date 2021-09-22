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Россиянам запретят тратить детские пособия на алкоголь и сигареты
Авторы проекта предлагают создать специальный электронный на счет, куда будут перечислять средства и отслеживать все транзакции.

Россиянам запретят тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Об этом пишут «Известия».

В октябре Госдума рассмотрит законопроект, в котором предлагают создать перечень товаров и услуг, на что можно потратить пособия на детей. В первую очередь, к товарам, которые нельзя будет купить, хотят отнести алкоголь и сигареты.

Авторы проекта предлагают создать специальный электронный на счет, куда будут перечислять средства и отслеживать все транзакции.

Минимальный размер пособий может составить около 400 рублей в месяц, максимальный — 29 тысяч рублей.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошаев отметил, что детские пособия должны тратиться только по назначению.

«Это очень важно для укрепления института семьи. Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу: все лучшее детям. Поэтому, когда такой законопроект нам поступит, мы его внимательно изучим», — сказал политик.