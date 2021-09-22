Родственники фигуранта дела «Сети» не могут найти его в рязанской колонии

Речь идет о Максиме Иванкине. Он получил 13 лет лишения свободы 5 сентября. Его этапировали из чувашской исправительной колонии № 9 в неизвестном направлении. Некоторое время он находился СИЗО-1 Нижнего Новгорода, потом близким заключенного сообщили, что тот убыл в СИЗО-1 Рязани

Родственники фигуранта дела «Сети» не могут найти его в рязанской колонии. Об том пишет медиапортал «ОВД-Инфо». Речь идет о Максиме Иванкине. Он получил 13 лет лишения свободы 5 сентября. Его этапировали из чувашской исправительной колонии № 9 в неизвестном направлении. Некоторое время он находился СИЗО-1 Нижнего Новгорода, однако уже 9 числа близким заключенного сообщили, что тот убыл в СИЗО-1 Рязани.

Жена и мать Иванкина попытались с ним связаться, однако ответа не получили. Они писали письма и приезжали в несколько изоляторов, где, предположительно, должен находиться заключенный. Женщинам отвечали, что он либо уже убыл, либо никогда не числился в учреждении.

20 сентября жене Иванкина Анне Шалункиной пришли ответы от системы ФСИН-письмо из двух разных СИЗО, что ее сообщения переданы адресату.

«Мой муж пропал окончательно, его нет нигде. Я обзвонила все СИЗО, откуда мне приходили ответы через ФСИН-письмо, зачитала им ответы этого самого ФСИН-письма, где пишут: администрация СИЗО такого-то извещает вас, что ваше письмо прошло цензуру, доставлено и вручено адресату. Сообщила, что получила такие письма одновременно из разных городов. На что во всех учреждениях получила ответ, что Иванкин у них не содержится и никогда вообще не был — ни проездом, ни одним днем, никак. Мол, ошибка какая-то. Все, что я точно знаю, так это что 6 сентября Максим был в СИЗО-1 Нижнего Новгорода. А дальше началось беспросветное вранье. Либо врет ФСИН-письмо, либо врут в СИЗО, одно из двух. Либо врут все коллективно», — пишет девушка в на своей странице в Facebook.

По версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге организовали террористическое сообщество «Сеть» и собирались свергнуть власть.

В феврале 2020 года суд в Пензе приговорил семерых антифашистов к срокам от 6 до 18 лет. Апелляционный суд в октябре оставил приговор в силе.

В это же время Meduza (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) выпустила расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети», также шла речь о том, что фигуранты могли торговать наркотиками.

Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные этой весной под Рязанью останки принадлежат девушке. Сообщается, что независимая экспертиза подтвердила личность убитой. Ей оказалась Екатерина Левченко. Ее похоронили летом 2020 года.

Адвокат Иванкина сообщал, что осужденный отказывается сотрудничать со следствием в рамках дела об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.