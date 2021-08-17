Екатерину Левченко, останки которой нашли под Рязанью, похоронили

Правоохранители выдали останки погибшей родственникам весной 2021 года. Независимая экспертиза подтвердила, что они принадлежат Екатерине Левченко. Похороны состоялись 10 июля.

Знакомую фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в России) — Екатерину Левченко, останки которой нашли под Рязанью, похоронили. Об этом со ссылкой на мать погибшей — Татьяну Левченко — сообщила « Медуза » (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА).

Собеседница отметила, что правоохранители выдали останки погибшей родственникам весной 2021 года. Независимая экспертиза подтвердила, что они принадлежат Екатерине Левченко. Похороны состоялись 10 июля.

Напомним, ранее Meduza выпустила расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети».

Скрывающийся за границей фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец признался, что молодых людей убили по приказу Дмитрия Пчелинцева, которого приговорили к 18 годам заключения.

Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные этой весной под Рязанью останки принадлежат девушке.

Фигурантам дела вынесли приговор.