\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
31°
Срд, 18
33°
Чтв, 19
30°
ЦБ USD 73.39 -0.08 17/08
ЦБ EUR 86.51 0.29 17/08
Нал. USD 73.20 / 73.75 10:36
Нал. EUR 86.20 / 86.75 10:36
Новости
Публикации
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
7 773
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
23 435
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
9 225
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
8 976
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Екатерину Левченко, останки которой нашли под Рязанью, похоронили
Правоохранители выдали останки погибшей родственникам весной 2021 года. Независимая экспертиза подтвердила, что они принадлежат Екатерине Левченко. Похороны состоялись 10 июля.

Знакомую фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в России) — Екатерину Левченко, останки которой нашли под Рязанью, похоронили. Об этом со ссылкой на мать погибшей — Татьяну Левченко — сообщила «Медуза» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА).

Собеседница отметила, что правоохранители выдали останки погибшей родственникам весной 2021 года. Независимая экспертиза подтвердила, что они принадлежат Екатерине Левченко. Похороны состоялись 10 июля.

Напомним, ранее Meduza выпустила расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети».

Скрывающийся за границей фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец признался, что молодых людей убили по приказу Дмитрия Пчелинцева, которого приговорили к 18 годам заключения.

Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные этой весной под Рязанью останки принадлежат девушке.

Фигурантам дела вынесли приговор.