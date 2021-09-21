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В рязанском облизбиркоме рассказали о жалобах на прошедших выборах в Госдуму
Больше всего людей обратились в облизбирком во время выборов. Общее количество жалоб составило 50: 17 сентября подали семь жалоб, 18 сентября — 18, 19 сентября — 25.

На заседании рязанской областной избирательной комиссии во вторник, 21 сентября, рассмотрели жалобы, которые подали члены участковых комиссий, кандидаты в депутаты и избиратели.

Больше всего людей обратились в облизбирком во время выборов. Общее количество жалоб составило 50: 17 сентября подали семь жалоб, 18 сентября — 18, 19 сентября — 25.

Несколько заявлений до выборов и два обращения во время выборов написали жители Рязанской области, отрицающие свое российское гражданство и причисляющие себя к «гражданам СССР». Их заявления содержали требования исключить их из списков избирателей. Избиркомы им отказали, не признав пожелания правомочными.

Резонансной оказалась жалоба на отказ допустить члена участковой комиссии с правом совещательного голоса в одну из больниц Московского района Рязани, где голосовали пациенты. Член комиссии был не вакцинирован, и медики не разрешили ему войти.

«Правда, прямого запрета впускать таких людей в лечебные учреждения ни в одном законе не записано, есть лишь рекомендации Роспотребндзора», — признали на заседании. При обсуждении жалобы один из членов облизбиркома не стал ее отклонять, как остальные, а воздержался.

Единственная жалоба на возможный вброс бюллетеней не подтвердилась, когда организаторы выборов вместе с приехавшим кандидатом просмотрели видеозапись с камеры наблюдения.