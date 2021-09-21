В Рязанской области проверят безопасность учреждений образования

Любимов обратил также внимание на необходимость обеспечения готовности учащихся, педагогов, другого персонала образовательных учреждений к действиям в случае ЧС.

В Рязанской области проверят безопасность учреждений образования. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на заседании правительства во вторник, 21 сентября.

Любимов обратил также внимание на необходимость обеспечения готовности учащихся, педагогов, другого персонала образовательных учреждений к действиям в случае ЧС. «Считаю, что не лишним будет дополнительно провести в ближайшие дни тематические занятия», — отметил губернатор.

В связи со случившимся Любимов поручил срочно организовать профилактические мероприятия и усилить меры безопасности в вузах, техникумах, школах и детсадах Рязанской области, а также в учреждениях допобразования, спортивных и всех других заведениях, которые массово посещают дети и студенты.

«Ответственные за эту работу ведомства — министерство образования, минспорта, во взаимодействии с МЧС, УМВД прошу приступить к таким мероприятиям незамедлительно, — сказал губернатор. — Нужно внимательно проверить, прежде всего, организацию безопасности на входных группах. Проверить исправность и корректность работы систем безопасности в зданиях: видеонаблюдение, противопожарное оборудование, системы оповещения. Охранные предприятия, закрепленные за учеными заведениями, должны иметь соответствующие документы и лицензии. И самое главное — добросовестно исполнять свои обязательства».