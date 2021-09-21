В Рязани избили и ограбили женщину около церкви

Родственники пострадавшей попросили свидетелей связаться с ними.

В Рязани избили и ограбили женщину около церкви. Информацию выложили в соцсетях .

По словам родственников женщины, инцидент случился утром в понедельник, 20 сентября с 08:00 до 09:00. В районе церкви у роддома № 1 на улице Новоселов рязанку избили и ограбили.

Родственники пострадавшей попросили свидетелей связаться с ними.

«Если кто обладает какой-либо информацией, может есть записи с видео регистратора, пожалуйста, дайте знать, не оставайтесь равнодушными, спасибо», — отметила автор поста.