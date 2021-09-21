В Касимовском районе прошел чемпионат и первенство ЦФО по спортивному ориентированию

Соревнования такого масштаба проходили впервые за десять лет — в них приняли участие более 300 спортсменов из десяти регионов страны.

В Касимовском районе завершились чемпионат и первенство ЦФО по спортивному ориентированию и Всероссийский фестиваль по спортивному ориентированию среди ветеранов. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила пресс-служба областного минспорта .

Соревнования такого масштаба проходили впервые за десять лет — в них приняли участие более 300 спортсменов из десяти регионов страны. По итогам соревнований сильнейшими стали спортсмены из Владимирской области, завоевавшие восемь золотых медалей. Среди рязанских спортсменов отличились дуэт Ксении Сладковой и Екатерины Комаровой, занявшие третье место среди женщин к кросс-эстафете.

Среди ветеранов рязанцы так же стали призерами соревнований: Наталья Герасимова заняла второе место в группе Ж40, Светлана Абашкина заняла третье место в группе Ж45, Петр Кузнецов занял второе место в группе М40, Игорь Пустынцев занял третье место в группе М40, а Станислав Морозов — 2 место в группе М80.