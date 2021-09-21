Сорокина заявила, что не собирается уезжать из города, комментируя вонь в Рязани

Она заявила, что администрация города не может оставаться в стороне от проблемы, которая волнует всех рязанцев.

Во вторник, 21 сентября, во время прямой линии мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала вопрос о загрязнении воздуха в городе.

Она заявила, что администрация города не может оставаться в стороне от проблемы, которая волнует всех рязанцев.

«Я живу в Рязани, здесь живут мои близкие, я никуда не собираюсь уезжать из города», — подчеркнула Елена Сорокина.

Она отметила, что на средства городского бюджета содержится экологическая лаборатория, которая проводит отбор воздуха по 14 показателям.

«Мы не можем контролировать состояние воздуха, но мы его мониторим и передаем информацию о его зарязнении в контрольно-надзорные органы», — сообщила Сорокина.

Мэр Рязани рассказала, что экологическая лаборатория работает без праздников и выходных «24 часа в сутки».