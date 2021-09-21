Сорокина прибавила две строчки в медиарейтинге ЦФО

Она также вошла в тройку лидеров списка.

В августе глава администрации Рязани Елена Сорокина прибавила две строчки в медиарейтинге глав ЦФО. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Она также вошла в тройку лидеров списка. На первом месте оказались глава Воронежа Вадим Кстенин, а на втором — глава Калуги Дмитрий Денисов.

Глава города Юлия Рокотянская заняла 18 строчку в списке, прибавив четыре позиции.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.