Николай Любимов поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях после трагедии в Перми

Необходимо проверить работу систем безопасности, лицензии у охранных предприятий, а также провести тематические занятия для учащихся, педагогов и другого персонала.

Губернатор Николай Любимов поручил усилить меры безопасности в рязанских вузах, техникумах, школах и детских садах, а также учреждениях дополнительного образования. Министерству образования региона совместно с МЧС и УМВД необходимо проверить организацию безопасности на входе, а также корректность и исправность систем безопасности в зданиях.

Все охранные предприятия, закрепленные за учебными заведениями должны иметь лицензии, а сотрудники добросовестно исполнять свои обязанности.

Губернатор отметил, что также важно, чтобы учащиеся, педагоги и другой персонал знали порядок действий при Ч. С. Для этого тематические занятия необходимо провести в учебных заведениях в ближайшие дни.

Николай Любимов выразил соболезнования родным и близким погибших.