На трассе Рязань — Клепики пострадали трое взрослых и ребенок

Ранее видео с места ДТП опубликовали очевидцы.

Появились подробности аварии на трассе Рязань — Спас-Клепики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 21 сентября, примерно в 13:00 на 21-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, на трассе столкнулись Hyundai и «Нива».

Пострадали четыре человека, в числе которых один ребенок.

По данному факту проводится проверка.

Ранее видео с места ДТП опубликовали очевидцы.