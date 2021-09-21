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К 2026 году в Рязани планируют построить пять школ
Об этом РЗН инфо сообщили в региональном министерстве образования.

За ближайшие пять лет на территории Рязани может появиться пять новых школ. Об этом РЗН инфо сообщили в региональном министерстве образования.

Новые учреждения на 1100 мест планируют построить на улице Бахмачеевской, в микрорайоне Семчино, на улице Дзержинского, в 7-м микрорайоне Дашково-Песочни и на Михайловском шоссе. Кроме того, на территории региона в перспективе предусмотрено возведение школ в Рязанском и Шацком районах, а также в Касимове.

Напомним, в настоящее время в Рязанской области строятся три школы: в микрорайоне Кальное на 1100 мест (срок сдачи — ноябрь 2022 года), в Сасове на 500 мест (декабрь 2021 года) и в селе Просечье Александро-Невского района на 132 места (декабрь 2021 года). По данным наших источников в облправительстве, на строительство этих трех объектов выделено один миллиард 850 миллионов рублей.