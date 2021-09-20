В центре Рязани произошла серьезная авария

На перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедская столкнулись «ВАЗ-2111» и Mazda 6. По данным сервиса «Яндекс.Карты» по улице Ленина образовалась пробка в обе стороны.