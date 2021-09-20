В 96 рязанских образовательных учреждениях введен карантин из-за коронавируса

Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях. В целях предотвращения распространения проводятся противоэпидемические мероприятия.

В 96 рязанских образовательных учреждениях введен карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 20 сентября, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Противоэпидемические меры введены в 47 школах, 30 детсадах, в 14 ссузах и пяти вузах Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

«В целях предотвращения распространения проводятся противоэпидемические мероприятия», — добавили в оперштабе.