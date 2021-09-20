Россиянам запретили разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках

К числу сельхозживности относят, в том числе, кур и свиней. При этом отмечается, что пчел разводить можно без особого на это разрешения, главное — заручиться одобрением соседей.

Россиянам запретили разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках. Такое решение вынес Верховный суд России, пишет « Российская газета ».

К числу сельхозживности относят, в том числе, кур и свиней. При этом отмечается, что пчел разводить можно без особого на это разрешения, главное — заручиться одобрением соседей.

К такому решению Верховный суд пришел после обращения жительницы Волгограда. Женщина на своем садовом участке устроила курятник. За это дачницу оштрафовали на десять тысяч рублей.

Такая сумма вышла потому, что штраф в этом случае назначается в размере от полутора до одного процента кадастровой стоимости земельного участка, но — не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму.

«Категория земель и вид разрешенного использования — основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования. Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли», — пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Юрист пояснила, что земельный участок предназначен для отдыха граждан и выращивания на территории для собственного использования сельхозкультуры. При этом разрешено построить гараж или сарай, а вот курятник или свинарник — нет. Животных разрешено разводить лишь если участок относится к подсобному хозяйству.