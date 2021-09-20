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Пьяный рязанец чуть не убил своего отца из-за громкой музыки
48-летний рязанец в ответ на замечание о громкой музыке несколько раз ударил своего отцы осколком стекла, а затем начал душить. Когда пострадавший очнулся, он смог дойти до соседей и попросить помощи. Безработного мужчину задержали за покушение на убийство.

Пьяный рязанец чуть не убил своего отца из-за громкой музыки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В конце июня 2021 года в Спас-Клепиках между пьяными отцом и сыном произошел конфликт. Старшему родственнику не понравилась слишком громкая музыка, которая мешала ему спать.

В ответ на замечание сын несколько раз ударил отца осколком стекла, а затем стал душить. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, его сын скрылся с места преступления.

Пострадавший очнулся и смог дойти до соседей, чтобы попросить помощи.

48-летнего безработного рязанца задержали. Против него возбудили уголовное дело по покушению на убийство. Обвиняемый признал вину, дело направили для рассмотрения в суд.