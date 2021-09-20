Для рязанцев выпустили второе метеопредупреждение за сутки

Ранее рязанцев предупредили о сильном ветре.

Рязанцев предупредили о сильном дожде. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ до конца суток 20 сентября на территории Рязанской области местами сохранится сильный дождь», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцев предупредили о сильном ветре.