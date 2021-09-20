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Рязанцев предупредили о сильном ветре
На территории Рязанской области до конца суток понедельника, 20 сентября, ночью и днем во вторник, 21 сентября, сохранится восточный ветер порывами 12-17 метров в секунду.

Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

На территории Рязанской области до конца суток понедельника, 20 сентября, ночью и днем во вторник, 21 сентября, сохранится восточный ветер порывами 12-17 метров в секунду.

Рязанцев попросили соблюдать правила безопасности и ограничить время нахождения на улице.