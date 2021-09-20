Рязанцев предупредили о сильном ветре
На территории Рязанской области до конца суток понедельника, 20 сентября, ночью и днем во вторник, 21 сентября, сохранится восточный ветер порывами 12-17 метров в секунду.
Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение
На территории Рязанской области до конца суток понедельника, 20 сентября, ночью и днем во вторник, 21 сентября, сохранится восточный ветер порывами 12-17 метров в секунду.
Рязанцев попросили соблюдать правила безопасности и ограничить время нахождения на улице.