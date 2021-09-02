В Скопине наградили школьников, спасших выпавшего из окна ребенка

Мальчик выпал из окна пятого этажа.

В Скопине наградили двоих школьников, которые спасли выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика. Об этом пишет ИД «Пресса» .

Инцидент случился в апреле 2021 года. Полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа, выдавив телом москитную сетку. На помощь ему прибыли дети, играющие неподалеку — шестиклассник Данила Чепров и семиклассник Данила Коровицин.

«Мы катались с другом на велосипеде и услышали какие-то звуки. Это был то ли писк, то ли стон. Мы пошли в ту сторону и увидели совсем маленького ребенка. Он лежал на боку, в крови, рядом валялась оконная сетка. Я очень боялся, что малыш может умереть, так как он закрыл глаза», — рассказал Данила Чепров.

Дети позвали на помощь взрослых с первого этажа, которые вызвали сотрудников экстренных служб.