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В Скопине наградили школьников, спасших выпавшего из окна ребенка
Мальчик выпал из окна пятого этажа.

В Скопине наградили двоих школьников, которые спасли выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент случился в апреле 2021 года. Полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа, выдавив телом москитную сетку. На помощь ему прибыли дети, играющие неподалеку — шестиклассник Данила Чепров и семиклассник Данила Коровицин.

«Мы катались с другом на велосипеде и услышали какие-то звуки. Это был то ли писк, то ли стон. Мы пошли в ту сторону и увидели совсем маленького ребенка. Он лежал на боку, в крови, рядом валялась оконная сетка. Я очень боялся, что малыш может умереть, так как он закрыл глаза», — рассказал Данила Чепров.

Дети позвали на помощь взрослых с первого этажа, которые вызвали сотрудников экстренных служб.

Награждение состоялось на торжественной линейке в среду, 1 сентября. Благодарности «За активную гражданскую позицию, оказание своевременной помощи и спасение жизни ребенка» школьникам вручил начальник Скопинского межрайонного следственного отдела СУ СК Р. Ф. Александр Рязанкин.