В рязанской маршрутке мужчина напал на девушку

По словам девушки, никто не помог ей, а водитель не остановился вовремя. Она попросила очевидцев откликнуться, чтобы найти мужчину.

В Рязани мужчина напал на девушку в маршрутке № 99. Об этом пострадавшая рассказала РЗН.инфо.

Девушка отметила, что после работы села в белую маршрутку № 99. Она села рядом с мужчиной, так как там освободилось место.

«На него не смотрела, не разговаривала, даже в окно не смотрела, чтобы хоть немного боковым зрением запомнить его. Достала телефон, листала новости. Мужчина неожиданно вскочил и начал бить кулаком в голову со всей злобы» — рассказала пострадавшая.

После удара девушка упала, а мужчина продолжил наносить удары «куда попало, в основном в голову».

Маршрутка после этого остановилась, а нападавший вышел.

По словам девушки, никто не помог ей, а водитель не остановился вовремя.

«Я была в шоковом состоянии и не сфоткала номер маршрутки, не записала номера свидетелей. Время записи видео 18:39, как он вышел из маршрутки на остановке «Кинотеатр «Октябрь» в сторону Песочни», — написала рязанка.

Она попросила очевидцев откликнуться, чтобы найти мужчину.