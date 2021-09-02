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Рязанские полицейские задержали мужчину, оказавшегося мошенником
В полицию обратился 53-летний рязанец, который сообщил, что на площади Театральной незнакомец попросил у него телефон позвонить родственникам. Мужчина передал ему телефон. Тот, «воспользовавшись минутной заминкой», скрылся.

В Рязани задержали мужчину, который оказался мошенником. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции патрулировали улицы города и заметили мужчину, который в качестве туалета использовал угол общественного места. Его доставили в полицию. Там установили личность нарушителя и составили на 27-летнего, ранее судимого за кражу жителя Рязанского района протокол об административном правонарушении.

Выяснилось, что мужчину разыскивают по подозрению в мошенничестве.

Ранее в полицию обратился 53-летний рязанец, который сообщил, что на площади Театральной незнакомец попросил у него телефон позвонить родственникам. Мужчина передал ему телефон. Тот, «воспользовавшись минутной заминкой», скрылся.

Выяснилось, что злоумышленник специально выбрал на остановке незнакомца, который «показался ему отзывчивым и пожилым, чтобы не смог догнать». Злоумышленник получил телефон и скрылся, а телефон продал случайному знакомому.

Смартфон изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.