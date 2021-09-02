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Полиция опубликовала подробности смертельного ДТП в Шиловском районе
Авария произошла около 15:10 на 265 километре М5 «Урал». 48-летний житель Пензенской области на автомобиле Lada не справился с управлением и выехал на «встречку». Машина столкнулась с грузовиком Volvo с прицепом, которым управлял 26-летний житель Московской области.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности смертельного ДТП, произошедшего в Шиловском районе в среду, 1 сентября.

Авария произошла около 15:10 на 265 километре М5 «Урал». 48-летний житель Пензенской области на автомобиле Lada не справился с управлением и выехал на «встречку». Машина столкнулась с грузовиком Volvo с прицепом, которым управлял 26-летний житель Московской области.

Водитель Lada скончался от полученных травм на месте ДТП. 18-летнего и 23-летнего пассажиров Lada госпитализировали с травмами. Проводится проверка.