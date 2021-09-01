В Шиловском районе произошло смертельное ДТП
ДТП произошло примерно в 15:10 в Шиловском районе на 264 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, водитель Lada Granta выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком.
В среду, 1 сентября, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 15:10 в Шиловском районе на 264 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, водитель Lada Granta выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком.
Один человек погиб, двое получили травмы. Проводится проверка.