В Шиловском районе произошло смертельное ДТП

ДТП произошло примерно в 15:10 в Шиловском районе на 264 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, водитель Lada Granta выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком.