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Минтруд назвал размер маткапитала в 2022 году
В 2022 году размер составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго. Доплата на второго ребенка составит 161 772 рубля, если семья ранее получала деньги на первенца.

Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году. Об этом передает РИА Новости.

По словам министра, в 2022 году размер составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго.

Он добавил, что доплата на второго ребенка составит 161 772 рубля, если семья ранее получала деньги на первенца.

На данный момент маткапитал на первого ребенка составляет 483 800 рублей, на второго — на 639 400 рублей. Для того, чтобы оформить сертификат, нужно обратиться в Пенсионный фонд.