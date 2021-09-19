В Москве мужчина убил и расчленил брата
Подозреваемый в убийстве — 62-летний брата погибшего. Во время ссоры он ударил родственника по голове, от чего тот скончался. По предварительной информации, подозреваемый мог расчленить тело, чтобы скрыть преступление.
В Москве мужчина убил и расчленил брата. Об этом сообщает
В субботу, 18 сентября жена 54-летнего мужчина увидела его окровавленные вещи у мусорки на Ореховом бульваре. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире неподалеку его расчлененные останки.
Установлено, что мужчина скончался около четырех дней назад.
Подозреваемый в убийстве — 62-летний брата погибшего. Во время ссоры он ударил родственника по голове, от чего тот скончался. По предварительной информации, подозреваемый мог расчленить тело, чтобы скрыть преступление.
Брат погибшего задержан.