В Москве мужчина убил и расчленил брата

Подозреваемый в убийстве — 62-летний брата погибшего. Во время ссоры он ударил родственника по голове, от чего тот скончался. По предварительной информации, подозреваемый мог расчленить тело, чтобы скрыть преступление.

В Москве мужчина убил и расчленил брата. Об этом сообщает РЕН ТВ .

В субботу, 18 сентября жена 54-летнего мужчина увидела его окровавленные вещи у мусорки на Ореховом бульваре. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире неподалеку его расчлененные останки.

Установлено, что мужчина скончался около четырех дней назад.

Подозреваемый в убийстве — 62-летний брата погибшего. Во время ссоры он ударил родственника по голове, от чего тот скончался. По предварительной информации, подозреваемый мог расчленить тело, чтобы скрыть преступление.

Брат погибшего задержан.