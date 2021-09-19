В ДТП в Нижегородской области погибли два человека

Два пассажира Renault — мужчина и женщина — погибли. Водитель Land Rover получил переломы, его шестилетнего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

В ДТП в Нижегородской области погибли два человека. Об этом сообщает « Про Город Нижний Новгород ».

В субботу, 18 сентября, в Дальнеконстантиновском районе произошло лобовое столкновение с участием Renault и Land Rover.

Два пассажира Renault — мужчина и женщина — погибли. Водитель Land Rover получил переломы, его шестилетнего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.