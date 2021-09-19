Скончался рязанский преподаватель Николай Суворов
19 сентября скончался известный рязанский преподаватель, кандидат физико-математических наук, доцент Николай Семенович Суворов. Он умер после продолжительной болезни на 81 году жизни.
Скончался рязанский преподаватель Николай Суворов. Об 19 сентября
Кандидат физико-математических наук, доцент Николай Семенович умер после болезни на 81 году жизни.
Ранее Суворов занимал должности проректора РГУ имени Есенина, декана физико-математического факультета. Он более 40 лет занимался преподавательской работой.