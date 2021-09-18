Минкультуры отказало в прокате фильма Верховена о монахине, которая строит отношения с послушницей

В России картина должна была выйти в прокат 7 октября

Фильм Пола Верховена «Искушение» не получил прокатное удостоверение в России. Министерство культуры в своем решении ссылается на пункт Правил выдачи прокатных удостоверений, который предусматривает отказ «в иных определенных федеральными законами случаях». Как пишет РБК, других подробностей в приказе нет.

Действие картины разворачивается в итальянском католическом монастыре в XVII веке. Монахиня Бенедетт Карлини влюбляется в новую послушницу. Вскоре над ней начинается суд по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.

В России картина должна была выйти в прокат 7 октября.

Фильм претендовал на главный приз фестиваля в Каннах.