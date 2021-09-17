Заболевших COVID-19 подчиненных Путина не уволят

Заразившиеся коронавирусом люди из окружения президента болеют легко или бессимптомно, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, их не будут увольнять их за то, что они, будучи инфицированными, контактировали с главой государства.

Заболевших COVID-19 подчиненных Путина не уволят. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что заразившиеся ковидом люди из окружения президента болеют легко или бессимптомно. По его словам, их не будут увольнять за то, что они, будучи инфицированными, контактировали с главой государства.

Путин, по словам Пескова, чувствует себя «хорошо» и «как обычно».

«Слава Богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. Просто, так или иначе, все были привиты», — сказал Песков.

Ранее Путин ушел на самоизоляцию.