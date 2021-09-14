Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Об этом сообщили в Кремле.

Президент Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом во вторник, 14 сентября, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сообщается, что такое решение было принято из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении. Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Ранее на встрече с членами паралимпийской сборной президент заявил, что не исключает возможности уйти на самоизоляцию из-за коронавируса.