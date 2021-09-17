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В Пензенской области осудили 20-летнюю цыганку из Рязани
Ее обвинили в краже 30 тысяч рублей у пенсионерки.

В Пензенской области вынесли приговор 20-летней цыганке из Рязани. Ее обвинили в краже 30 тысяч рублей у пенсионерки. Подробности приводит Земетчинский районный суд.

Инцидент случился 26 апреля в селе Кириллово Зетчинского района. Тогда 20-летняя цыганка поссорилась с мужем, ушла из дома и на попутном транспорте поехала в Ивановскую область, где была зарегистрирована. Когда машина въехала в село, женщина решила украсть что-то из еды. Она пробралась в дом, который был не заперт и в двери холодильника обнаружила 30 тысяч рублей под плиткой шоколада. Когда она вышла на улицу — машины, на которой она приехала, уже не было. На попутном транспорте она добралась до дома и рассказала мужу о краже денег. Через некоторое время к ним домой пришли незнакомые цыгане и сказали, что их обвиняют в краже денег. Тогда женщина пришла в отделение полиции и написала заявление о краже.

При назначении наказания суд учел все обстоятельства. Женщине назначили один год лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.