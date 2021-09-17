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Шиловские госавтоинспекторы напомнили родителям о нарушениях ПДД среди несовершеннолетних
Они выступили на родительском собрании

В Шилове сотрудники госавтоинспекции выступили на родительском собрании в школе. Они напомнили, чем грозят нарушения ПДД среди несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное УМВД.

Так, за руль скутера или мопеда имеют право сесть лица, достигшие 16 лет, получившие соответствующее водительское удостоверение. При выявлении нарушения, автоинспекторы в обязательном порядке поставят в известность подразделения по делам несовершеннолетних. Также родителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, родителей также могут привлечь за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа.