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Рязанцев предупредили о заморозках
Ночью ожидается температура 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Ночью 2-7 метров в секунду, днем до 5-10 метров в секунду.

В Рязанской области в субботу, 18 сентября, ожидаются заморозки до -2 градусов. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью ожидается температура 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Ночью 2-7 метров в секунду, днем до 5-10 метров в секунду.

В отдельных районах возможен туман.