Рязанцев предупредили о заморозках

Ночью ожидается температура 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Ночью 2-7 метров в секунду, днем до 5-10 метров в секунду.