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Российским водителям рассказали, как вернуть деньги за проезд по платной трассе
Такая возможность есть в случае, если услуга была оказана не в полном объеме или некачественно.

Российские водители смогут вернуть деньги за проезд по платной трассе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новые правила Минтранса.

Такая возможность есть в случае, если услуга была оказана не в полном объеме или некачественно. По словам основателя и управляющего партнера юридического группы «Шипович и партнеры» Дениса Шиповича, эта мера распространяется и на тот случай, если оператор дороги вовремя не устранил недостатки трассы, вызывающие заторы. Это также приравнивается к «некачественной услуге».

Водитель вправе требовать «безвозмездного оказания услуги», «соразмерного уменьшения стоимости услуг» или «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков указанных услуг», если он остался недоволен сервисом. Например, когда автомобилист не может двигаться с максимально допустимой скоростью из-за того, что часть дороги завалена снегом или пришла в ненадлежащее состояние.