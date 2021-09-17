Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

«В связи с 80-летней годовщиной открытия „Дороги жизни“ предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью за оборону Ленинграда или знаком жителя блокадного Ленинграда, постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Приднестровья», — сказал глава государства.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает «Лайф».

«В связи с 80-летней годовщиной открытия „Дороги жизни“ предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью за оборону Ленинграда или знаком жителя блокадного Ленинграда», — заявил глава государства.

Мера поддержки коснется постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литве, Эстонии, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.