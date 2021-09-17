Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Госдуму

Фомин проголосовал на избирательном участке № 827 в Шилове. Глава регионального парламента отметил, что впервые выборы в нижнюю палату российского парламента проходят в течение трех дней, что максимально удобно, прежде всего, для избирателей.

Председатель областной думы Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает сайт областного парламента.

Фомин проголосовал на избирательном участке № 827 в Шилове. Глава регионального парламента отметил, что впервые выборы в нижнюю палату российского парламента проходят в течение трех дней, что максимально удобно, прежде всего, для избирателей.

«Я воспользовался правом, который предоставляет законодатель, и проголосовал в первый день трехдневного голосования. Уверен, что многие наши рязанцы сделали также же, чтобы освободить два других дня для семейных, личных вопросов, встреч, — пояснил парламентарий. — Кроме того, люди могут проголосовать по открепительному удостоверению, как это сегодня сделал я».

Фомин также обратил внимание, что процедура голосования организована с учетом текущей эпидемиологической ситуации: избирателям выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.

Он подчеркнул, что процесс голосования обеспечен полномасштабным общественным контролем, все процедуры открыты и прозрачны.

«Везде, на всех участках, есть наблюдатели, достаточно высокая активность избирателей, практически полное отсутствие жалоб, — сказал парламентарий. — Призываю всех сегодня, завтра и послезавтра активно принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, проголосовать за будущее нашей страны и за свое будущее».