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Суд вынес приговор жителю Сапожковского района за избиение пенсионера табуретом
Информация об этом появилась на сайте прокуратуры.

В Сапожковском районе местный житель избил пенсионера табуретом. Информация об этом в среду, 15 сентября, появилась на сайте прокуратуры.

Мужчина распивал спиртное в доме пенсионера. В какой-то момент он приревновал свою жену к хозяину жилища и решил выяснить отношения. Сначала он сломал о голову пенсионера табурет, а потом отломал от него ножку и начал избивать потерпевшего. Тем самым он причинил пожилому рязанцу изрядные телесные повреждения.

Злоумышленнику назначили наказание в виде года лишения свободы и года испытательного срока после.

Приговор вступил в законную силу.