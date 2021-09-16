Елена Сорокина анонсировала дату прямой линии с рязанцами

Мэр Елена Сорокина проведет прямую линию с рязанцами 21 сентября. Информация об этом в четверг, 16 сентября, появилась на странице главы горадминистрации «Вконтакте».
«На прямой линии губернатора Рязанской области, которая прошла 26 августа, Николай Викторович Любимов предложил мне использовать этот опыт и также провести прямой эфир, где мы открыто поговорим с людьми на темы, которые их волнуют», — говорится в сообщении.
Прямая линия начнется в 12:00. Рязанцы смогут задать свои вопросы в прямом эфире. Трансляция пройдет на региональном телеканале ТКР, радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» «Вконтакте».
Также местные жители могут заранее прислать свои вопросы на почту
«Все темы озвучить во время прямого эфира, наверное, не получится, но вопросы, поступившие от жителей, будут проработаны, и каждый участник получит обратную связь», — отметила мэр.