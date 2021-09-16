\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
10°
Сбт, 18
11°
ЦБ USD 72.43 -0.42 17/09
ЦБ EUR 85.36 -0.71 17/09
Нал. USD 72.11 / 73.40 10:28
Нал. EUR 85.10 / 85.90 10:28
Новости
Публикации
Вопросы по онкологии: отвечает врач
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
3 часа назад
286
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
6 651
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
6 677
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
6 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Елена Сорокина анонсировала дату прямой линии с рязанцами
Информация об этом появилась на странице главы горадминистрации «Вконтакте».

Мэр Елена Сорокина проведет прямую линию с рязанцами 21 сентября. Информация об этом в четверг, 16 сентября, появилась на странице главы горадминистрации «Вконтакте».

«На прямой линии губернатора Рязанской области, которая прошла 26 августа, Николай Викторович Любимов предложил мне использовать этот опыт и также провести прямой эфир, где мы открыто поговорим с людьми на темы, которые их волнуют», — говорится в сообщении.

Прямая линия начнется в 12:00. Рязанцы смогут задать свои вопросы в прямом эфире. Трансляция пройдет на региональном телеканале ТКР, радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» «Вконтакте».

Также местные жители могут заранее прислать свои вопросы на почту sorokina-vopros@yandex.ru, оставить на автоответчике по телефону: +7 (915) 594-60-65, прислать на WhatsApp или оставить комментарии под анонсом в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Все темы озвучить во время прямого эфира, наверное, не получится, но вопросы, поступившие от жителей, будут проработаны, и каждый участник получит обратную связь», — отметила мэр.