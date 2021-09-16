Елена Сорокина анонсировала дату прямой линии с рязанцами

Информация об этом появилась на странице главы горадминистрации «Вконтакте».

Мэр Елена Сорокина проведет прямую линию с рязанцами 21 сентября. Информация об этом в четверг, 16 сентября, появилась на странице главы горадминистрации «Вконтакте».

«На прямой линии губернатора Рязанской области, которая прошла 26 августа, Николай Викторович Любимов предложил мне использовать этот опыт и также провести прямой эфир, где мы открыто поговорим с людьми на темы, которые их волнуют», — говорится в сообщении.

Прямая линия начнется в 12:00. Рязанцы смогут задать свои вопросы в прямом эфире. Трансляция пройдет на региональном телеканале ТКР, радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» «Вконтакте».

Также местные жители могут заранее прислать свои вопросы на почту sorokina-vopros@yandex.ru , оставить на автоответчике по телефону: +7 (915) 594-60-65 , прислать на WhatsApp или оставить комментарии под анонсом в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Все темы озвучить во время прямого эфира, наверное, не получится, но вопросы, поступившие от жителей, будут проработаны, и каждый участник получит обратную связь», — отметила мэр.