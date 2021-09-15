В Спасске полицейские отказались возбуждать уголовное дело после нападения питбуля на ребенка

Бойцовская собака напала на ребенка в конце июля. Врачи сохранили мальчику подвижность в руке, зашили ухо и шею. В полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

В Спасске полицейские отказались возбуждать уголовное дело после нападения питбуля на ребенка. Об этом сообщила родственница пострадавшего мальчика на своей странице в Instagram .

По словам рязанки, в конце июля 2021 года на ее племянника напал питбуль. Собака повредила ребенку руку до кости, прокусила ухо и шею. Врачи сохранили подвижность в руке и зрение, мальчика спасли очки.

Женщина уточнила, что после нападения собаки полиция отказала в возбуждении уголовного дела, а хозяйка питбуля оказалась безнаказанной.

" Вы только представьте, что испытал ребенок, когда собака неслась на него, повалила на пол, вцепилась в шею, в руку… ужас… собаку еле оттащили от ребенка. Как долго будет проходить реабилитация неизвестно… стресс", — написала рязанка.

Фото santa_fe_de_bogotta