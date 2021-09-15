\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
10°
Чтв, 16
11°
Птн, 17
11°
ЦБ USD 72.72 -0.36 15/09
ЦБ EUR 85.99 -0.13 15/09
Нал. USD 72.63 / 73.60 11:17
Нал. EUR 85.81 / 86.45 11:17
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
5 650
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
5 721
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
5 555
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
9 сентября 15:05
5 046
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Спасске полицейские отказались возбуждать уголовное дело после нападения питбуля на ребенка
Бойцовская собака напала на ребенка в конце июля. Врачи сохранили мальчику подвижность в руке, зашили ухо и шею. В полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

В Спасске полицейские отказались возбуждать уголовное дело после нападения питбуля на ребенка. Об этом сообщила родственница пострадавшего мальчика на своей странице в Instagram.

По словам рязанки, в конце июля 2021 года на ее племянника напал питбуль. Собака повредила ребенку руку до кости, прокусила ухо и шею. Врачи сохранили подвижность в руке и зрение, мальчика спасли очки.

Женщина уточнила, что после нападения собаки полиция отказала в возбуждении уголовного дела, а хозяйка питбуля оказалась безнаказанной.

" Вы только представьте, что испытал ребенок, когда собака неслась на него, повалила на пол, вцепилась в шею, в руку… ужас… собаку еле оттащили от ребенка. Как долго будет проходить реабилитация неизвестно… стресс", — написала рязанка.

Фото santa_fe_de_bogotta