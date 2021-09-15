В Рязани задержали мужчину, которого считали маньяком. Он пытался убить знакомую

10 сентября 2021 года Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления С. К. России по Рязанской области в отношении уроженца областного центра Горшкова Романа Владимировича, 1980 года рождения, ранее неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).

В среду, 15 сентября, в Рязани задержали мужчину, которого считали маньяком. Об этом сообщает сайт СК СКР по Рязанской области.

9 сентября 2021 года 41-летний Роман Горшков в машине на улице Радиозаводской пять раз ударил знакомую ножом в шею и плечо из-за ревности.

«Женщина оказала напавшему активное сопротивление, сумела покинуть салон автомобиля и обратиться за помощью к охраннику близлежащей организации. Горшков с места преступления скрылся», — отмечается в сообщении.

Женщина смогла спастись. В отношении Горшкова возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть1 стати 105 УК РФ). Ранее подозреваемый уже был судим.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что полиция разыскивает в Рязани мужчину, который убил несколько девушек. СК эту информацию опроверг.