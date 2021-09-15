Следователи опровергли информацию о появившемся в Рязани маньяке

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что полиция разыскивает в Рязани мужчину, который убил несколько девушек.

Следователи опровергли информацию о появившемся в Рязани маньяке. Об этом в среду, 15 сентября, РЗН. Инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

«Никакого маньяка в городе нет», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Рязанской области Ирина Котова.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что полиция разыскивает в Рязани мужчину, который убил несколько девушек.