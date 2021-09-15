В Рязани сотрудникам строительной компании выплатили зарплату ниже МРОТ

По итогам проверки прокуратура оштрафовала руководителя и обязала выплатить работникам недостающую сумму.

В Рязани сотрудникам строительной компании выплатили зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

После проверки ООО «СтройКапиталГрупп» выяснилось, что работники фирмы в январе 2021 года выработали норму рабочего времени, но зарплату получили ниже минимального размера оплаты труда по региону.

Директору организации вынесли представление об устранении нарушений. Его оштрафовали по части 6 статьи 5.27 КоАП.