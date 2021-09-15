В Рязани мужчина пытался пронести файер на футбольный матч

Нарушителю грозит штраф до 10 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов. Также мужчине могут запретить посещать соревнования на срок от шести месяцев до трех лет.

В Рязани мужчина пытался пронести файер на футбольный матч. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во вторник, 14 сентября, во время футбольного матча на стадионе «Спартак» полицейские задержали одного из зрителей. У 33-летнего жителя соседнего региона нашли в кармане файер.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП. Нарушителю грозит штраф до 10 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов. Также мужчине могут запретить посещать соревнования на срок от шести месяцев до трех лет.