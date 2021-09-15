\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
10°
Чтв, 16
11°
Птн, 17
11°
ЦБ USD 72.72 -0.36 15/09
ЦБ EUR 85.99 -0.13 15/09
Нал. USD 72.63 / 73.60 11:17
Нал. EUR 85.81 / 86.45 11:17
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
5 650
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
5 721
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
5 555
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
9 сентября 15:05
5 046
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани мужчина пытался пронести файер на футбольный матч
Нарушителю грозит штраф до 10 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов. Также мужчине могут запретить посещать соревнования на срок от шести месяцев до трех лет.

В Рязани мужчина пытался пронести файер на футбольный матч. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во вторник, 14 сентября, во время футбольного матча на стадионе «Спартак» полицейские задержали одного из зрителей. У 33-летнего жителя соседнего региона нашли в кармане файер.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП. Нарушителю грозит штраф до 10 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов. Также мужчине могут запретить посещать соревнования на срок от шести месяцев до трех лет.