Скончался муж Ирины Хакамады бизнесмен Владимир Сиротинский

Неофициальные источники назвали возможную причину смерти — проблемы с сердцем. Сиротинский — четвертый супруг Хакамады

Ирина Хакамада сообщила о смерти своего супруга Владимира Сиротинского. Бизнесмен и руководитель образовательной платформы LinguaLeo Владимир Сиротинский скончался на 66-м году жизни.

«Последний сет мужа. Он ушел», — написала Хакамада в сторис в Instagram.

Причину смерти предпринимателя назвал портал Super.ru. По его данным — это проблемы с сердцем.

Сиротинский — четвертый супруг Хакамады, в 1997 году у них родилась дочь Мария.

Сиротинский родился 15 марта 1956 года в Москве. С Ириной Хакамадой он познакомился в 1995 году в Давосе.

Хакамада говорила, что баллотироваться в качестве кандидата в президенты России в 2004 году ей предложил именно Сиротинский, после того как у их дочери обнаружили рак. «Я начала это все. Одну кампанию — по вылечиванию дочери, а другую — президентскую», — рассказала Хакамада.

Фото со страницы Ирины Хакамады в Facebook