Скончался муж Ирины Хакамады бизнесмен Владимир Сиротинский

Ирина Хакамада сообщила о смерти своего супруга Владимира Сиротинского. Бизнесмен и руководитель образовательной платформы LinguaLeo Владимир Сиротинский скончался на 66-м году жизни.
«Последний сет мужа. Он ушел», — написала Хакамада в сторис в Instagram.
Причину смерти предпринимателя назвал портал Super.ru. По его данным — это проблемы с сердцем.
Сиротинский — четвертый супруг Хакамады, в 1997 году у них родилась дочь Мария.
Сиротинский родился 15 марта 1956 года в Москве. С Ириной Хакамадой он познакомился в 1995 году в Давосе.
Хакамада говорила, что баллотироваться в качестве кандидата в президенты России в 2004 году ей предложил именно Сиротинский, после того как у их дочери обнаружили рак. «Я начала это все. Одну кампанию — по вылечиванию дочери, а другую — президентскую», — рассказала Хакамада.
Фото со страницы Ирины Хакамады в Facebook