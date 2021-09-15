Для регистрации автомобиля в ГИБДД потребуется новый документ
В Госдуму внесли законопроект, по которому для регистрации подержанного автомобиля старше четырех лет понадобится диагностическая карта о прохождении техосмотра.
Для регистрации автомобиля в ГИБДД потребуется новый документ. Об этом
В Госдуму внесли законопроект, по которому для регистрации подержанного автомобиля старше четырех лет понадобится диагностическая карта о прохождении техосмотра.
В настоящее время для регистрации автомобиля или мотоцикла в ГИБДД требуется заявление нового владельца, документ, удостоверяющий личность, СТС и ПТС, полис ОСАГО, договор купли-продажи и квитанция об оплате госпошлины.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект закона об отмене обязательного техосмотра. В Правительстве поддержали инициативу.