Для регистрации автомобиля в ГИБДД потребуется новый документ

В Госдуму внесли законопроект, по которому для регистрации подержанного автомобиля старше четырех лет понадобится диагностическая карта о прохождении техосмотра.

Для регистрации автомобиля в ГИБДД потребуется новый документ. Об этом пишет Life.ru

В Госдуму внесли законопроект, по которому для регистрации подержанного автомобиля старше четырех лет понадобится диагностическая карта о прохождении техосмотра.

В настоящее время для регистрации автомобиля или мотоцикла в ГИБДД требуется заявление нового владельца, документ, удостоверяющий личность, СТС и ПТС, полис ОСАГО, договор купли-продажи и квитанция об оплате госпошлины.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект закона об отмене обязательного техосмотра. В Правительстве поддержали инициативу.