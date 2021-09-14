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В Рыбном мужчина пытался сжечь автомобили бывшей возлюбленной
Его вычислили по отпечаткам пальцев на брошенных бутылках с бензином

Рыбновские полицейские раскрыли поджог двух автомобилей, принадлежащих 37-летней местной жительнице. Подробности во вторник, 14 сентября, приводит региональное УМВД.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что ночью у нее возле дома загорелись два автомобиля. Капот одной из машин потух почти сам, а у другой — сгорела передняя часть. Их потушил оперативно прибывший пожарный расчет.

Эксперты установили, что автомобили подожгли — на это указывали как минимум пластиковые бутылки с остатками бензина. Потерпевшая призналась, что незадолго до происшествия рассталась с мужчиной, с которым встречалась несколько месяцев. 53-летний рязанец не одобрял этот разрыв и неоднократно напоминал бывшей возлюбленной, что отомстит ей за это.

Рязанца задержали. Он не признал свое участие в случившемся. Однако на его причастность указывали отпечатки пальцев, найденные на бутылке, а также его личность подтвердил таксист, который отвозил рязанца от дома в Рыбное и обратно.

По предварительной информации, 53-летний мужчина обиделся на бывшую возлюбленную и решил ей отомстить. Он подготовил емкость с бензином, нанял такси и приехал ночью в Рыбное. Часть пути прошел пешком, облил автомобили, поджег и уехал домой. Утром его задержали полицейские.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.