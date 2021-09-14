В Рязанской области за сутки четыре человека умерли от коронавируса

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки четыре человека умерли от коронавируса. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 1 020 рязанцев. Заболели за сутки 102 человека, всего — 40 379. Выздоровели за сутки 148 человек, всего — 36 948.

В России за сутки умерли 781 человек, всего — 194 249. Заразились коронавирусом за сутки 17 837 человек, всего с начала пандемии — 7 176 085. Выздоровели за сутки 15 907 человек, всего — 6 418 033.